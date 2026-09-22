Şehidin ikiz yeğenlerine valilik makamında sürpriz doğum günü kutlaması

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Şehit Uzman Çavuş Nejat Yaman'ın 2 yaşına giren ikiz yeğenlerine valilik makamında sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Şehit Nejat Yaman'ın annesi Sevim Yaman, kardeşi Büşra Yaman Kement ve eşi Bahri Kement, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, 2 yaşına giren şehidin ikiz yeğenleri Yaman İlter ve Emir Kutay Kement için doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü pastasıyla karşılaşan minikler, büyük sevinç yaşadı.

Vali Tavlı, ikizlere yeni yaşlarında sağlık, huzur ve mutluluk dileyerek, "Yaman İlter ve Emir Kutay evlatlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte hayırlı, sağlıklı ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Aziz şehidimiz Uzman Çavuş Nejat Yaman ile istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna fedayı can eyleyen tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.