Yerel

Şehir magandaları iş başında: Sahildeki tuvaletlere zarar verildi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum sahiline konulan tuvaletler, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Vatandaşların tuvalet ve duş ihtiyacını karşılamak için Atakum sahili incesu mevkisine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 adet portatif tuvalet konuldu. Tuvaletlerden birine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından tuvaletteki zarar cep telefonu ile görüntülendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, "Plajlar halkındır, söyleminin en iyi uygulama alanı olan kentimizde halkın kullanımına ücretsiz olarak sunulan WC ve duş ünitelerine verilen bu zarar kabul edilebilir değildir. Bunu yapanlar hakkında takipçisi olacağımızı ve adli idari anlamda gerekli işlemleri başlatacağımızı bildirmek isteriz" dedi.