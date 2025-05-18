Şehit aileleri, aile yılı programında tarihle ve doğayla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit aileleri, aile yılı programında tarihle ve doğayla buluştu

Şehit aileleri, aile yılı programında tarihle ve doğayla buluştu

2025 Aile Yılı kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Gezisi", şehit ve gazi çocukları ile ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı.

18.05.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Aile Yılı kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Gezisi", şehit ve gazi çocukları ile ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Tarih, doğa ve kültürün buluştuğu programa 75 şehit yakını, çocuklarıyla birlikte katıldı.

Gezi, Karskapı ve 15 Temmuz Şehitlikleri'nin ziyaretiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualar eşliğinde ebediyete irtihal eden aziz şehitler anıldı. Çocuklara ve ailelerine vatan sevgisi ile şehitlik kavramının önemi anlatıldı.

Ardından Tortum ilçesine geçildi. İlk durak Siray Seyir Terası oldu. Burada aileler ve çocuklar, Erzurum'un eşsiz manzarasında fotoğraflar çekerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Oyun Adası'nda düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar neşeyle koşup eğlenirken, aileler de onlara eşlik etti. Zipline, salıncak ve oyun gruplarında çocuklar doyasıya vakit geçirirken, aileler de keyifli anlar yaşadı.

Tortum Şelalesi'nde verilen öğle yemeği sonrasında yapılan doğa gezisinde çocuklar ve aileler birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Doğanın büyüleyici atmosferi, tüm katılımcılara hem huzur hem de moral oldu.

Çocuklara dondurma ikram edilirken, aileler de doğayla iç içe geçirilen bu özel anların tadını çıkardı. Gezi, çocuklar ve aileler için hem eğlenceli hem de duygusal açıdan anlamlı bir hatıra olarak hafızalarda yer etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut programda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Vatan sevgisi, sadece kelimelerle değil, yaşanarak ve hissedilerek nesilden nesile aktarılmalıdır. Bugün burada, kahraman şehit ve gazilerimizin emanetleri olan kıymetli çocuklarımız ve aileleriyle birlikte çıktığımız bu anlamlı yolculuk, hem bir vefa örneği hem de milli bilinç kazandırma adına önemli bir adımdır.

Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bu gezi sayesinde çocuklarımız hem tarihimizle hem de vatan toprağıyla daha derin bir bağ kuracaklar. Onların yüzündeki tebessüm, bizlere güç veriyor. Bu güzel organizasyona katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Programa katılan şehit çocukları ve aileleri, kendilerine yönelik bu özel programdan mutluluklarını ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, erzurum, Kültür, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit aileleri, aile yılı programında tarihle ve doğayla buluştu - Son Dakika

“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para

16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
15:54
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
14:24
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
09:41
Bakan Ersoy, Manisa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi
Bakan Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi
09:39
ABD’de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
ABD'de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 17:29:31. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit aileleri, aile yılı programında tarihle ve doğayla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.