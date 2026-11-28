Afyonkarahisar'da "İyilik Var Projesi" kapsamında şehit aileleri ile 0-6 yaş grubundaki çocukların katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen programa Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, İl Sosyal Hizmetler Müdürü Bilal Erdoğan, şehit aileleri ve çocuklar katıldı. Etkinlik kapsamında şehit aileleri ve çocuklarla bir araya gelinerek paylaşma, dayanışma ve iyilik duygularının önemine dikkat çekildi.

Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin amaçlandığı program, çocuklarla gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin ve sohbetlerin ardından sona erdi.