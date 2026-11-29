Sivas'ta şehit aileleri ve gaziler, şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un Kangal'daki ailesini ziyaret ederek baba Kadir Karabulut'a Türk bayrağı takdim etti.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit aileleri ve gazilerle birlikte Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehidin ailesine başsağlığı dilekleri iletilirken, baba Kadir Karabulut'a Türk bayrağı takdim edildi. Heyet daha sonra şehit Halil Karabulut'un kabrini ziyaret ederek dua etti.

"Bizler aynı acıları yaşamış büyük bir aileyiz"

Dernek Başkanı Fatih Deveci, "Şehidimizin ailesini en iyi anlayacak olanlar, aynı acıyı yaşamış şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Bizler ortak acıları ve ortak değerleri paylaşan büyük bir aileyiz. Bugün şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte burada bulunarak ailemizin yalnız olmadığını, her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha göstermek istedik" dedi.

Şehit ailelerinin yalnızca acılı günlerinde değil her zaman yanlarında olunması gerektiğini belirten Deveci, "Vefanın gereği, şehit ailelerimizin yalnızca acılı günlerinde değil, bir ömür yanlarında olmaktır. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, ailelerimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmek en önemli görevimizdir. Şehitlerimizin aileleri ailemiz, anne ve babaları anne ve babalarımız, evlatları evlatlarımızdır. Bu anlayışla ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehidimiz Halil Karabulut'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.