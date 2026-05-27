Şehit ailelerine bayram ziyareti

27.05.2026 16:09  Güncelleme: 16:11
Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. İlçede düzenlenen resmi bayramlaşma programında da vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Dalak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kurban Bayramı münasebetiyle Yeniköy Mahallesi'nde şehitler Erol Erbay ve Muammer Kara ile Kore Gazisi Osman Kaya'nın kabirlerini ziyaret etti. Kabir ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Daha sonra şehit ailesini ziyaret eden Kaymakam Halil Dalak'a eşi Ayfer Dalak, İlçe Jandarma Komutanı Celalettin Şahbaz, Emniyet Müdür Vekili Anıl Ersoy, İlçe Müftüsü Metin Güvenir ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz eşlik etti.

Program kapsamında Çavuşlar Mahallesi'nde yaşayan gazi Mestan Uslu ve ailesini de ziyaret eden Kaymakam Dalak, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ifade ederek ailelerin bayramını kutladı.

Öte yandan ilçede Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı da gerçekleştirildi. Kaymakam Halil Dalak'ın ev sahipliğinde Kaymakamlık makamında düzenlenen programa Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, meslek odası başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

