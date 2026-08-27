Şehit ailesinden \'Terörsüz Türkiye\'ye destek: Ciğerimiz yandı, başkası yanmasın

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonunda askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailesi, 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdi. Baba Mahmut Kılıç, "Bizim ciğerimiz yandı, başkasının ciğeri yanmasın" dedi.

'Terörsüz Türkiye' sürecine yurdun her kesiminden destekler devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonunda askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Yarbay Rasim Sayan ile Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç (27), 2020 yılının Kasım ayında şehit olmuştu. Mahmut ve Fehime Kılıç'ın 6 çocuğundan biri olan Mehmet Sinan bekardı. Şehidin Karaköprü ilçesinde yaşayan ailesi, gözyaşları arasında, "Analar ağlamasın, bizim ciğerimiz yandı, başkasının ciğeri yanmasın" diyerek 'Terörsüz Türkiye' sürecini sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

"Elhamdülillah bayrağımız göklerde dalgalanıyor"

Şehit Mehmet Sinan Kılıç'ın babası Mahmut Kılıç, "Oğlum 2020 yılında Şırnak'ta şehit oldu. Allah-ü Teala tüm şehitlere rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Peygamber Efendimize komşu olsun. Hem acımız hem de gururumuz vardır. Acımız yaşadığımız kaybımızdır, gururumuz ise vatanımızın dimdik ayakta olmasındandır. Elhamdülillah bayrağımız göklerde dalgalanıyor. Bizler şu an memleketimizde gururla dolaşıyoruz. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu süreci yönettikleri için şükranlarımı sunuyorum, sağ olsunlar. Barış daima iyidir. Biz barışı destekliyoruz. Her mesele Kürt'lük ise ben de Kürdüm. Mesele Kürt meselesi değildir. Ben buradan isterseniz Kürtçe de çağrıda bulunabilirim. Onlar gelsinler konuşalım. Onların hakları ne varsa bizim de aynı şekilde haklarımız var. Kürtler her şey olabiliyor. Şu an mecliste kaç tane Kürt milletvekili var? Milletvekili oluyorsun, memur oluyorsun, doktor oluyorsun, hakim oluyorsun, savcı oluyorsun, devletin her kademesinde görev alabiliyorsun. Daha hakları ne olsun. Biz barışı seviyoruz ve destekliyoruz. Barış olsun, niye olmasın. Bizim ciğerimiz yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Bu süreç başladığı günden itibaren şehit haberi gelmiyor, daha bundan iyisi var mı? Analar ağlamamış, analar ağlamasın" dedi.

Şehit annesi Fehime Kılıç da, "Ben şehit annesiyim ve barış istiyorum. Bu 'Terörsüz Türkiye' sürecini destekliyorum" diye konuştu.