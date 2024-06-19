Şehit ailesine bayram ziyareti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın ailesini ziyaret ederek ailenin bayramını kutladı.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Serkan Akbaba, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Celal Bilen eşlik etti. - ERZURUM