Şehit Bekçi Fırat Doğan, şehadetinin 5’inci yılında dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Bekçi Fırat Doğan, şehadetinin 5’inci yılında dualarla anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit Bekçi Fırat Doğan, şehadetinin 5’inci yılında dualarla anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan, şehadetinin 5’inci yılında Mevlid Programı ile anıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan, şehadetinin 5'inci yılında Mevlid Programı ile anıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Erzurumlular Derneği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan için dua edildi. Programda şehit Fırat Doğan'ın ailesi ve yakınlarıyla birlikte mesai arkadaşları da yer aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehit Fırat Doğan ve tüm şehitler için dua edildi.

Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan, şehadetinin 5. yılında düzenlenen programla bir kez daha dualarla anıldı.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, şehit Fırat Doğan'ın mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA
SüleymanpaşaTekirdağGüvenlikYerelSon Dakika

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
16:30
Hacıosmanoğlu’ndan MHK Başkanı’na olay mesaj: Bu adamı istemiyoruz
Hacıosmanoğlu'ndan MHK Başkanı'na olay mesaj: Bu adamı istemiyoruz
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 16:36:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Şehit Bekçi Fırat Doğan, şehadetinin 5’inci yılında dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei