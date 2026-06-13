Şehit Emrah Kuran'ın adı baba ocağında yaşatılacak

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın adı, baba ocağının bulunduğu Ekinanbarı Mahallesi'ndeki caddeye verildi.

Milas Belediyesi tarafından şehit Emrah Kuran'ın isminin caddeye verilmesi dolayısıyla düzenlenen programa, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, törende yaptığı konuşmada, "Kahraman şehidimizin adının doğup büyüdüğü topraklarda yaşatılacak olması hepimiz için büyük bir gurur ve vefa örneğidir. Bu vesileyle şehidimiz Emrah Kuran'ı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ise vatan uğruna canını feda eden şehitlerin hatıralarını yaşatmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu belirterek, "Kahraman şehidimiz Emrah Kuran'ın adını, doğup büyüdüğü Ekinanbarı Mahallesi'ndeki bu caddede yaşatacağız. Şehitlerimizin emanetlerine ve aziz hatıralarına sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, 15 Kasım 2025'te Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında düşmesi sonucu şehit olmuştu.