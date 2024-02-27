Şehit Fethi Bey\'in ölümünün 110. yılında Fethiye\'de anma töreni düzenlendi

Şehit fethi bey ölümünün 110. yılında Fethiye'de anıldı
SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti
MUĞLA - Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye'ye ismi verilen Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, vefatının 110'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı. Törene SOLOTÜRK ekibinin gösterisi damga vurdu.
Fethiye'ye adını veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törenle anıldı. Vefatının 110'uncu yılında düzenlenen törene 9'uncu Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Dalaman Hava Meydan Üs Komutanı Albay Halil Gökçe, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Türk Hava Kurumu Fethiye Temsilcisi Mustafa Özkaya, belediye başkan adayları, STK ve oda temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. İstiklal marşı ve saydı duruşuyla başlayan tören 'havacılık' konulu şiirin okunmasıyla devam etti.
Türk Hava Kurumu paramotor gösterileri yaptı. Fethiye semalarında gösteri yapan THK'nın paramotorunda, Türk Bayrağı, bTayyareci Fethi Bey'in fotoğrafı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözü ve 'Fethiye Belediyesi' bayrakları gökyüzünde dalgalandırıldı. Paramotor gösterilerinin ardından SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen gösterileri başladı. F-16 savaş jeti ile birbirinden zor hareketleri Fethiye semalarında sergileyen SOLOTÜRK ekibi büyük ilgi çekti. Gösterileri izlemek isteyen vatandaşlar 3. Etap sahil bandı ve Şehit Fethi Bey parkını doldurdu.
Törende konuşan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra önemli bir tarihe ve isme sahip olduğunu söyledi. Ertaş, "Birçok uygarlık boyunca önemli bir konuma sahip olan eski adı "MEĞRİ" olan, Fethiye'miz, Tayyareci Fethi Bey'in vefatıyla "Fethiye" adını aldı. Serin dağları, sıcak ovaları ile 4 mevsimin yaşandığı ilçemiz, adı ile de büyük bir önem ve anlam içermektedir" dedi.
Türk Hava Kurumu Fethiye Temsilcisi Mustafa Özkaya ise, "Birlik ve beraberlik içerinde hep birlikteyiz. İlçemize adını veren Tayyareci Fethi Bey'i şahadetinin 110. Yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşamına motor çarkçısı olarak başlamış, üstün gayretli çalışmalarıyla savaşlarda pilot olarak görev yapmıştır. Biz Türk Hava Kurumu olarak yüzlerce gence havacılık konusunda eğitim veriyoruz. Nice Fethi Bey'ler yetiştirecek ve ülkemiz havacılık tarihine kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
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