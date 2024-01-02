 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehit Jan. Uzm. Çvş. Aykut Kazar adına kütüphane açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Jan. Uzm. Çvş. Aykut Kazar adına kütüphane açıldı

DAP İdaresi tarafından desteklenen Aziziye İlçesi'ndeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Şehit Jan. Uzm. Çvş. Aykut Kazar adına kütüphane açıldı
02.01.2024 - 15:56,
Abone Ol

DAP İdaresi tarafından desteklenen Aziziye İlçesi'ndeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve DAP İdaresi'nin sağladığı 506 bin liralık destekle yapımı tamamlanan Z kütüphane için okulda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, protokol konuşmaları yapıldı. Törende konuşan Okul Müdürü Ayhan Yanık, DAP İdaresi ve Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde tamamlanan Şehit Jan. Uzm. Çvş. Aykut Kazar'ın adının verildiği kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yanık, Zenginleştirilmiş kütüphanenin, öğrencilerin bilgiye ulaşma arzusunu desteklemek ve genç zihinleri geliştirilmek adına önemli bir adım olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı DAP İdaresi'ne teşekkür etti.

Daha sonra konuşan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olan DAP İdaresi'nin, bölgenin kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş, özel bütçeli bir kurum olduğunu söyledi. DAP kapsamında 15 ilin bulunduğunu belirten Demirdöğen, bu illerin potansiyellerini ortaya koyup, gelişme alanlarını belirleyip, bu alanlarda da yatırımlara öncülük ederek, hem iller hem de bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmasında, büyüme ve kalkınma arasındaki farka değinen Demirdöğen, şunları söyledi: "Büyüme; mal ve hizmetlerdeki artış, kalkınma ise insanın hayatındaki konforun artışıyla ilgili husustur, hayata değer katmaktır. DAP İdaresi olarak bu iki hususu dengelemeye çalışıyoruz. Sadece kırsal kalkınma alanında değil, muhtelif kültür projelerini de destekliyoruz. Z kuşağı diye bir şey yok. Beklentileri yüksek, ama kapasiteleri beklentileri ile orantılı olmayan bir nesil var. Aslında biz onların beklentilerini çok yükselttik ama o beklentileri gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmalarını sağlayamadık. Bu kütüphaneler vasıtasıyla ve sizlerin gayretleriyle, gençlerimizin bu kapasitelerini yükseltip, gerekirse beklentilerini ulaşılabilir hale getirip, kapasiteleri ile beklentilerini dengeli hale getirip onları topluma yararlı, ülkenin kalkınması için birer nefer olarak yetiştirmemiz lazım. Kütüphanemizin bu görevi göreceğine yürekten inanıyorum. Bölgemizde, şu an 138'nci kütüphaneyi açmış durumdayız. Bu projenin gerçekleşmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ediyor, kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından törene katılanlarla birlikte kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin kitap kapasiteli, 98 metrekare alan üzere kurulan kütüphanenin açılışına, Erzurum Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adnan Menderes, Erzurum, Aziziye, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Jan. Uzm. Çvş. Aykut Kazar adına kütüphane açıldı - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:27:39. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Jan. Uzm. Çvş. Aykut Kazar adına kütüphane açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement