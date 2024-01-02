Şehit Jan. Uzm. Çvş. Aykut Kazar adına kütüphane açıldı

DAP İdaresi tarafından desteklenen Aziziye İlçesi'ndeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve DAP İdaresi'nin sağladığı 506 bin liralık destekle yapımı tamamlanan Z kütüphane için okulda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, protokol konuşmaları yapıldı. Törende konuşan Okul Müdürü Ayhan Yanık, DAP İdaresi ve Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde tamamlanan Şehit Jan. Uzm. Çvş. Aykut Kazar'ın adının verildiği kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yanık, Zenginleştirilmiş kütüphanenin, öğrencilerin bilgiye ulaşma arzusunu desteklemek ve genç zihinleri geliştirilmek adına önemli bir adım olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı DAP İdaresi'ne teşekkür etti.

Daha sonra konuşan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olan DAP İdaresi'nin, bölgenin kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş, özel bütçeli bir kurum olduğunu söyledi. DAP kapsamında 15 ilin bulunduğunu belirten Demirdöğen, bu illerin potansiyellerini ortaya koyup, gelişme alanlarını belirleyip, bu alanlarda da yatırımlara öncülük ederek, hem iller hem de bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmasında, büyüme ve kalkınma arasındaki farka değinen Demirdöğen, şunları söyledi: "Büyüme; mal ve hizmetlerdeki artış, kalkınma ise insanın hayatındaki konforun artışıyla ilgili husustur, hayata değer katmaktır. DAP İdaresi olarak bu iki hususu dengelemeye çalışıyoruz. Sadece kırsal kalkınma alanında değil, muhtelif kültür projelerini de destekliyoruz. Z kuşağı diye bir şey yok. Beklentileri yüksek, ama kapasiteleri beklentileri ile orantılı olmayan bir nesil var. Aslında biz onların beklentilerini çok yükselttik ama o beklentileri gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmalarını sağlayamadık. Bu kütüphaneler vasıtasıyla ve sizlerin gayretleriyle, gençlerimizin bu kapasitelerini yükseltip, gerekirse beklentilerini ulaşılabilir hale getirip, kapasiteleri ile beklentilerini dengeli hale getirip onları topluma yararlı, ülkenin kalkınması için birer nefer olarak yetiştirmemiz lazım. Kütüphanemizin bu görevi göreceğine yürekten inanıyorum. Bölgemizde, şu an 138'nci kütüphaneyi açmış durumdayız. Bu projenin gerçekleşmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ediyor, kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından törene katılanlarla birlikte kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin kitap kapasiteli, 98 metrekare alan üzere kurulan kütüphanenin açılışına, Erzurum Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM