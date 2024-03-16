Şırnak'ta vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Jandarma Komanda Er Ümit Kirez, şehadetinin 20. yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Vatani görevini yaparken 15 Mart 2004 tarihinde Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Komando Er Ümit Kirez, şehadetinin 20. yıl dönümünde unutulmadı. Şehidin anısını yaşatmak ve fedakarlığını unutmamak adına Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu ve protokol üyeleri, Kirez'i mezarı başında andı. Karacasu Kaymakamı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehidin mezarı başında dualar okudu. Ardından şehidin kabrine karanfiller bırakıldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Şırnak'ta şehit olan Jandarma Komanda Er Ümit Kirez anıldı - Son Dakika
Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına, ülkede yaşanan şiddet olayları sebebiyle iniş izni verilmedi. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine uçak Porto Riko'ya yönlendirildi. Ülkedeki silahlı çete olayları sonrası kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi durumda ülkenin 'bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa' gideceği konusunda uyarıda bulundu.
Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, gittiği kahvehanede gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Güloğlu ve bir seçmen arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Kocaeli Üniversitesi, Düzce ve çevresindeki diri fayların geçmişte ürettiği depremlerin kayıt altına alınmasına yönelik bir proje başlattı. Proje kapsamında Hendek, Çilimli, Yığılca ve Devrek faylarında inceleme yapılacak ve fayların paleosismolojik özellikleri belirlenecek. Ayrıca, faylardan tarihlendirme amaçlı örnekler alınacak ve deprem tehlike senaryoları araştırılacak. Bu çalışmaların amacı, deprem riskini azaltmak ve yerleşim yerlerinin planlanmasına katkı sağlamaktır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı 9 mahallede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere toplam 36 ton süt yemi desteği sağladı. Süt Yemi Projesiyle sağmal ineklerin süt verimliliği artırılıyor ve üreticilerin maliyet yükü azaltılıyor.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde il ve ilçe teşkilatları olarak adaylara destek verdiklerini belirtti. Güngör, seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve seçimi büyük farkla kazanacaklarını söyledi.
Yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olabilmek için, partili 22 adayın yanı sıra farklı meslek grupları ve özelliklere sahip, sıra dışı vaatleriyle dikkati çeken 27 bağımsız aday da mücadele edecek.
Denizli'de CHP Honaz Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yüksel Kepenek, hafta sonu ilçede dolaşmadık kapı bırakmadı. İlçe sakinleriyle pazaryerinde, hayır yemeklerine ve mahallelerde buluştu, yerel seçimde destek istedi.
31 Mart seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son dönemde yaptırdıkları anketlere ilişkin canlı yayında bilgi verdi. Başkent Ankara'daki araştırmalara değinen Şen, "Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.
AK Parti'nin iki numarası olarak kabul edilen Genel Başkanvekili Efkan Ala, 31 Mart seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi'nin ittifak dışında olduğunu en net şekilde dile getirdi. Fatih Erbakan'ı CHP'ye yardımcı olmakla suçlayan Ala, "Yeniden Refah'ın girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama kendisi orada seçime girdiği için CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor. Verilen oy CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor" dedi.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu görevlilerinin dijital teknolojiler ve yapay zeka kullanımına ilişkin farkındalığını artırmak, çözüm önerileri sunmak, programlar yapmak ve etik ilke kararları almak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Bilecik İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, 6 Şubat depremlerinden sonra AFAD gönüllülüğüne başvuruların yüzde 200 arttığını belirtti. Artun, vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti ve gönüllülük sürecini detaylarıyla anlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstişare Toplantısı'na katılarak, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, toplantıda istikrarın önemine vurgu yaparak, yatırımcılara teşekkür etti ve Kayseri'nin ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık ile turizm şehri olduğunu belirtti. Ayrıca, yatırımcıların, istihdamın, katma değerin ve ihracatın önemine değinildi.