Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği müzik temalı park törenle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği müzik temalı park törenle açıldı

Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği müzik temalı park törenle açıldı Çorum'da, Şehit Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşatmak amacıyla inşa edilen müzik temalı park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

23.04.2025 18:22  Güncelleme: 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği müzik temalı park törenle açıldı

ÇORUM - Çorum'da, Şehit Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşatmak amacıyla inşa edilen müzik temalı park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum Belediyesi tarafından Fen Lisesi 14. Cadde üzerinde 3 bin 645 metrekarelik alana inşa edilen ve gitar formunda tasarlanan park, çocukların sanata yönelmesini sağlamak amacıyla müzik aletlerinden oluşan oyun gruplarıyla donatıldı. Piyano tuşlarını andıran zemin döşemeleri, davul ve ksilofon gibi enstrümanlarla desteklenen park, kentin ilk tematik parkı olma özelliğini taşıyor.

Açılış töreninde konuşan Vali Ali Çalgan, şehitlerin isimlerinin caddelere, parklara ve kalıcı eserlere verilmesinin toplumun ortak bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli günde bu parkın açılıyor olması, hele de bir şehit öğretmenimizin adının verilmesi çok daha kıymetli. Şehitlerimizin adını sadece yüreğimizde yaşatmak yetmez; bunu dışa da yansıtmak, somut hale getirmek gerekir" diye konuştu.

Çorum Belediyesi'nin bu konuda örnek bir adım attığını ifade eden Çalgan, "Caddelere, parklara ve kalıcı eserlere şehitlerimizin isimlerini vermek bir vefa borcumuzdur diye düşünüyorum. Çorum Belediyemiz bu borcu yerine getirmiş oldu. Başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere, bu kararı alan belediye meclisimizin tüm üyelerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da klasik parkların yanı sıra tematik park ihtiyacına dikkat çekerek, "Çocuklarımızı ilgilendirdiği için, yavrularımızın yüzlerinde tebessüm olmasına vesile olduğu için en önemli projelerimizden birini hep birlikte açıyoruz. Klasik parklarımız şehrimizde yeterince var, elbette onları da yenileyelim, güzelleştirelim; ancak zaman zaman tematik parklar da yapalım istedik" dedi.

Kentin ilk tematik parkı müzik temasıyla tasarladıklarını belirten Aşgın, "Yavrularımızı sanatta görmek istiyoruz. Spor salonlarında, kültürel etkinliklerde, müzikte ve sanatta yer almalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle onlar için müzik dolu bir park inşa ettik. Müzik aletleriyle donattık, aydınlatma elemanları bile müzik temasını yansıtsın istedik. Her şey müzik kokulu, müzikli olsun dedik" ifadelerini kullandı.

Parkın sadece bir oyun alanı olmadığını vurgulayan Başkan Aşgın, "Çocuklarımız geçmişini bilsin, tarihini bilsin, medeniyetini tanısın, şehitlerimizi unutmadan büyüsün istiyoruz. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı tanısın ve onun aziz hatırasına saygıyla bu parkta bulunsun. Mağusa Limanı türküsünü şehit öğretmenimiz Aybüke'den dinledik; şimdi de bu yavrularımızdan dinleyelim istiyoruz. Hem sanatı hem geçmişi yaşatacak bir park inşa ettik" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda desteklerinden dolayı belediye meclisindeki tüm gruplara teşekkür eden Aşgın, parkın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Aybüke Yalçın, 23 Nisan, Yerel, Çocuk, Çorum, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği müzik temalı park törenle açıldı - Son Dakika

Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Polis üniformalı çocuklardan ’23 Nisan’ klibi Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
Sakarya’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14’e yükseldi Sakarya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti

18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:12 Artçı depremler devam ediyor 6,2’nin ardından İstanbul beşik gibi Artçı depremler devam ediyor! 6,2'nin ardından İstanbul beşik gibi
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
00:37 23 Nisan’da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak 23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
00:16 Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti
00:10 Adana’da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı Adana'da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı
23:59 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512’ye yükseldi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512'ye yükseldi
23:50 Tesla’nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü Tesla'nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü
23:46 Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı
23:34 Facianın eşiğinden dönülmüş Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
23:32 Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 19:24:35. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği müzik temalı park törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.