Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği müzik temalı park törenle açıldı

ÇORUM - Çorum'da, Şehit Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşatmak amacıyla inşa edilen müzik temalı park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum Belediyesi tarafından Fen Lisesi 14. Cadde üzerinde 3 bin 645 metrekarelik alana inşa edilen ve gitar formunda tasarlanan park, çocukların sanata yönelmesini sağlamak amacıyla müzik aletlerinden oluşan oyun gruplarıyla donatıldı. Piyano tuşlarını andıran zemin döşemeleri, davul ve ksilofon gibi enstrümanlarla desteklenen park, kentin ilk tematik parkı olma özelliğini taşıyor.

Açılış töreninde konuşan Vali Ali Çalgan, şehitlerin isimlerinin caddelere, parklara ve kalıcı eserlere verilmesinin toplumun ortak bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli günde bu parkın açılıyor olması, hele de bir şehit öğretmenimizin adının verilmesi çok daha kıymetli. Şehitlerimizin adını sadece yüreğimizde yaşatmak yetmez; bunu dışa da yansıtmak, somut hale getirmek gerekir" diye konuştu.

Çorum Belediyesi'nin bu konuda örnek bir adım attığını ifade eden Çalgan, "Caddelere, parklara ve kalıcı eserlere şehitlerimizin isimlerini vermek bir vefa borcumuzdur diye düşünüyorum. Çorum Belediyemiz bu borcu yerine getirmiş oldu. Başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere, bu kararı alan belediye meclisimizin tüm üyelerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da klasik parkların yanı sıra tematik park ihtiyacına dikkat çekerek, "Çocuklarımızı ilgilendirdiği için, yavrularımızın yüzlerinde tebessüm olmasına vesile olduğu için en önemli projelerimizden birini hep birlikte açıyoruz. Klasik parklarımız şehrimizde yeterince var, elbette onları da yenileyelim, güzelleştirelim; ancak zaman zaman tematik parklar da yapalım istedik" dedi.

Kentin ilk tematik parkı müzik temasıyla tasarladıklarını belirten Aşgın, "Yavrularımızı sanatta görmek istiyoruz. Spor salonlarında, kültürel etkinliklerde, müzikte ve sanatta yer almalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle onlar için müzik dolu bir park inşa ettik. Müzik aletleriyle donattık, aydınlatma elemanları bile müzik temasını yansıtsın istedik. Her şey müzik kokulu, müzikli olsun dedik" ifadelerini kullandı.

Parkın sadece bir oyun alanı olmadığını vurgulayan Başkan Aşgın, "Çocuklarımız geçmişini bilsin, tarihini bilsin, medeniyetini tanısın, şehitlerimizi unutmadan büyüsün istiyoruz. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı tanısın ve onun aziz hatırasına saygıyla bu parkta bulunsun. Mağusa Limanı türküsünü şehit öğretmenimiz Aybüke'den dinledik; şimdi de bu yavrularımızdan dinleyelim istiyoruz. Hem sanatı hem geçmişi yaşatacak bir park inşa ettik" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda desteklerinden dolayı belediye meclisindeki tüm gruplara teşekkür eden Aşgın, parkın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.