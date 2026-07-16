Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz 9. Yılda Dualarla Anıldı - Son Dakika
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Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz 9. Yılda Dualarla Anıldı

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz 9. Yılda Dualarla Anıldı
16.07.2026 16:42
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PKK tarafından 2017'de kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında düzenlenen programla anıldı. Programa Vali Yardımcısı, kaymakamlar, ailesi ve vatandaşlar katıldı, dualar edilip karanfiller bırakıldı.

Terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, şehadetinin 9. yılında memleketi Gümüşhane'deki kabri başında düzenlenen programla dualarla anıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabri başında gerçekleştirilen anma programına Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Torul Kaymakamı Koray Çelik ile şehit öğretmenin ailesi, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Protokol üyeleri ile şehit öğretmenin ailesi tarafından kabre karanfiller bırakılarak şehit Necmettin Yılmaz rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Gümüşhane Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milli birlik ve beraberliğimize kastetmek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkenin huzuruna ve güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı devletimiz gerekli cevabı vermeye devam edecektir. Şehitlerimiz bu vatana ve bu millete olan borçlarını canlarını ortaya koyarak ödemişlerdir. Bizlere düşen görev ise onların emanetine sahip çıkmak, devletimize ve milletimize olan sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmektir. Şehitlerimize olan vefa borcumuzu çalışarak, üreterek ve ülkemize hizmet ederek ödeyeceğiz. Başta şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin, Peygamber Efendimiz'e(sallallahu aleyhi ve sellem) komşu olmayı nasip etsin" dedi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz ise şehadetinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen oğlunu ve ailelerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek "Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize, kaymakamlarımıza, tüm mülki amirlerimize ve aziz milletimizin her ferdine şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu milletin bir ferdiyiz. İster toprağın altında olalım ister üstünde, hepimiz bir gün ebediyete uğurlanacağız. Rabbim bizleri sevenleriyle birlikte haşretsin. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şahsında tüm şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Rabbim onları cenneti ve cemaliyle şereflendirsin, bizleri de Liva-ül Hamd sancağı altında buluştursun. Kars'tan Ağrı'ya, Diyarbakır'dan Van'a, Antalya'dan ülkemizin dört bir yanına kadar bizlere destek olan, bayrağımızın dalgalandığı bu vatanın her köşesindeki vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Necmettin Yılmaz, Gümüşhane, Yerel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz 9. Yılda Dualarla Anıldı - Son Dakika

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