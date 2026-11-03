Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajları

Van'da görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için Eskişehir protokolü taziye mesajları yayımladı.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasında görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in acı haberinin ardından, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, şehid Oğuz Şahin'e Allah'tan rahmet dileyerek kederli aileye ve milletimize başsağlığı iletti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz,yayımladığı mesajda, "Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman Şehidimizin mekanı cennet ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise taziye mesajında, "Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü de yayımladığı taziye mesajı ve paylaşımla şehidimiz için üzüntülerini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.