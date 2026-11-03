Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van’da görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için Eskişehir protokolü taziye mesajları yayımladı.

Van'da görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için Eskişehir protokolü taziye mesajları yayımladı.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasında görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in acı haberinin ardından, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, şehid Oğuz Şahin'e Allah'tan rahmet dileyerek kederli aileye ve milletimize başsağlığı iletti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz,yayımladığı mesajda, "Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman Şehidimizin mekanı cennet ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise taziye mesajında, "Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü de yayımladığı taziye mesajı ve paylaşımla şehidimiz için üzüntülerini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA
EskişehirYerelVanSon Dakika

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:03:02. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android