Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, dualarla anıldı - Son Dakika
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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, dualarla anıldı

31.03.2022 17:37
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, dualarla anıldı

Aydın Efeler Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okulun adını taşıyan Şehit Savcı'yı dualarla andılar.

Aydın Efeler Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okulun adını taşıyan Şehit Savcı'yı dualarla andılar. Şehit edilişinin 7. yılı dolayısyla Mehmet Selim Kiraz'un ruhuna okul öğrencileri tarafından hatim okunup dualar edilirken okul idaresi tarafından da lokma hayrı yapıldı.

Okullarının adını aldığı Cumhuriyet Savcısı Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın, 7 yıl önce bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda menfur bir saldırı sonucu şehit edildiğini belirten Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hayrullah Tosun, "Okulumuza adı verilen Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı tüm öğrencilerimize tanıtıp ruhuna hatimler okuyup dualar ediyoruz. Allah'ın izniyle bu memlekette Mehmet Selim Kiraz'lar bitmeyecektir. Her geçen gün daha da çoğalacaktır. Hak, adalet uğruna, vatan-millet ve devlet uğruna şehit düşen tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Hatim ve duadan sonra okul bahçesinde Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ruhuna lokma düktürülüp dağıtıldı. - AYDIN

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, dualarla anıldı
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, dualarla anıldı
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, dualarla anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, dualarla anıldı - Son Dakika


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