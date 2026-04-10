Şehit Ufuk Baysan'ın ismi Bahçeşehir'de yaşatılacak - Son Dakika
Şehit Ufuk Baysan'ın ismi Bahçeşehir'de yaşatılacak

Şehit Ufuk Baysan\'ın ismi Bahçeşehir\'de yaşatılacak
10.04.2026 11:11  Güncelleme: 11:12
Düzce Belediye Meclisi 2026 yılı Nisan ayı toplantıları 29 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanması ile tamamlandı.

Düzce Belediye Meclisi 2026 yılı Nisan ayı toplantıları 29 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanması ile tamamlandı. Toplantıda 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın adının Bahçeşehir bölgesi Güzelbahçe Mahallesinde yaşatılması yönündeki karar oy birliği ile alındı.

Düzce Belediye Meclisi 2026 yılı Nisan ayı toplantıları ikinci birleşim ile tamamlandı. 29 gündem maddesinin görüşüldüğü birleşimde komisyonlara havale edilen maddeler görüşülerek karara bağlandı. Konuralp Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı bir önceki meclis tutanak özetinin oylanması ile başladı. Gündemin ilk maddesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ödenek aktarımı maddesi görüşülerek meclisten geçerken, kredi talebi, norm kadro derece ve unvan değişikliği ile Akçakoca Tarihi Cezaevi Restorasyon ve Çevre Düzenleme İşinin İhale edilmesi konuları da görüşülerek meclisten geçti.

Şehir tiyatrolarının oyunları ücretsiz olacak

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrolarının sergileyeceği oyunların bilet ücretlerinin görüşüldüğü ve tarife değişikliği içeren bir diğer gündem maddesinde ise şehir tiyatroları tarafından sergilenecek oyunların ücretsiz olması yönünde karar alındı. Demetevler Mahallesi 4105. Sokak isminin, 15 Temmuz şehidimiz Ufuk Baysan'ın adının yaşatılması amacıyla 'Şehit Ufuk Baysan Sokağı' olarak değiştirilmesi görüşüldü. Gündem maddesi de meclis üyelerinin oyları ile meclisten geçti.

İmar komisyonunda görüşülen diğer maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Düzce, Yerel

Son Dakika Yerel Şehit Ufuk Baysan'ın ismi Bahçeşehir'de yaşatılacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit Ufuk Baysan'ın ismi Bahçeşehir'de yaşatılacak - Son Dakika
