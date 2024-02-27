Tokat'ta şehit Uzman Çavuşun oğluna duygusal doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Tokat'ta şehit Uzman Çavuşun oğluna duygusal doğum günü sürprizi

Tokat\'ta şehit Uzman Çavuşun oğluna duygusal doğum günü sürprizi

Tokat'ın Turhal ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in 9 yaşına giren oğlu için duygusal bir doğum günü sürprizi düzenlendi. Turhal Şehit Aileleri Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, Bingöl'ün Genç ilçesinde 2016 yılında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Çeçen'in oğlu Yiğit Ferman Çeçen'in doğum günü coşkuyla kutlandı.

27.02.2024 09:27
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Tokat'ın Turhal ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in 9 yaşına giren oğlu için duygusal bir doğum günü sürprizi düzenlendi.

Turhal Şehit Aileleri Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, Bingöl'ün Genç ilçesinde 2016 yılında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Çeçen'in oğlu Yiğit Ferman Çeçen'in doğum günü coşkuyla kutlandı.

Doğum günü kutlaması, Turhal Atatürk İlkokulu'nda ders gören Yiğit Ferman'ın sınıfında düzenlendi. Sürpriz doğum günü etkinliğine, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, şehit Uzman Çavuş'un eşi Rukiye Çeçen, babası Metin Çeçen, annesi İpek Çeçen ve kardeşi Burak Çeçen gibi isimler katıldı.

Ziyarette duygusal bir an yaşandı ve doğum günü pastası kesildi. Etkinlikte, şehit Uzman Çavuş'un vatan için verdiği mücadele ve emanet ettiği değerler bir kez daha hatırlandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Turhal, Bingöl, Tokat, PKK, Yerel, Son Dakika

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