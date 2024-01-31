Şehit Yakınları ve Gaziler Pursaklar Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

Yerel

Şehit yakınları ve gaziler, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilerle sürekli iletişim halinde olan Belediye Başkanı Çetin, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliği yetkililerini, şehit ailelerini

e gazileri makamında ağırladı. Çetin'le bir süre sohbet ederek yaklaşan yerel seçimlerde tekrar başkan olarak görmek istediklerini belirten şehit aileleri ve gaziler, tam desteklerini ilettiler.

"Benim canım ve büyük ailem hepinize minnettarım"

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduğunu belirten Çetin, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ziyaretimize gelerek, dua ve desteklerini ilettiler. Benim canım ve büyük ailem hepinize minnettarım. Dün olduğu gibi bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Aziz vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - ANKARA