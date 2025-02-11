Şehitkamil belediyesi 750 personel, 120 araçla kar yağışına karşı teyakkuzda - Son Dakika
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Şehitkamil belediyesi 750 personel, 120 araçla kar yağışına karşı teyakkuzda

Şehitkamil belediyesi 750 personel, 120 araçla kar yağışına karşı teyakkuzda

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, birkaç gündür belli aralıklarla başlayan kar yağışına karşı hazır olduklarını söyledi.

11.02.2025 15:34  Güncelleme: 15:36
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, birkaç gündür belli aralıklarla başlayan kar yağışına karşı hazır olduklarını söyledi. İlçe genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 750 personel ve 120 araçla teyakkuzda olduklarını belirten Yılmaz, trafiğin yoğun olduğu bölgeler ve hastane önlerinde tuzlama ve temizleme çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'te akşam saatlerinde etkisini hissettiren kar yağışına karşı tüm ekiplerle teyakkuzda olduklarını bildirdi. İlçe genelinde tuzlama ve yol açma ekiplerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısından sonra hazırlıklarını tamamladığını dile getiren Yılmaz, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına belediye ekiplerinin 7/24 sahada olacağını ifade etti.

"750 personel, 120 araçla teyakkuz halindeyiz"

Başkan Yılmaz, "Merakla beklediğimiz kar yağışı sonunda başladı. İnşallah, yağan kar toprağa ve insanlığa bereket olacak. Bu bereketin bir felakete dönüşmemesi için de hazırlıklarımızı tamamladık. Geceden beri ekiplerimiz teyakkuz halinde. Tüm birimlerimizle hazırız. Şu an 750 personel ve 120 aracımızla olumsuz bir durum yaşanmaması için sahadayız. Tuzlama ekiplerimiz ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başladı. Biz hazırız ancak vatandaşlarımızın da dikkatli olmaları gerekiyor. Herhangi bir sorun çıkmaması için halkımızdan ricam, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları. Ayrıca, trafikte oluşabilecek yoğunluktan dolayı kişisel araçlarından ziyade toplu taşımla araçlarını kullanmalarını rica ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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