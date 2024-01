Şehitkamil Belediyesi, okul öncesi dönemde çocuk oyunları projesini hayata geçirdi

Şehitkamil Belediyesi tarafından okul öncesi dönemde öğrencilerin geleneksel çocuk oyunları ile buluşmaları ve bu kapsamda okullara malzeme desteği sağlanmasına yönelik hayata geçirilen proje, minik öğrencilerin büyük ilgi ve sevgisiyle karşılandı.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Yüksel Özkeçeci Anaokulu, Lütfiye- Celal Doğan Tural Anaokulu ve Şeker Aslansoy Anaokulunu ziyaret ederek protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret ettiler.

Mendil kapmaca, körebe, seksek, ip atlama gibi birçok oyunu önce öğrenen sonra da keyifle oynayan öğrenciler, akıl ve zeka oyunları, drama ve beceri koordinasyonu parkuru etkinliklerine de büyük ilgi gösterdiler.

"Sosyal becerilerini geliştirecek"

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, anaokullarında yürütülen faaliyetler ile ilgili yaptığı açıklamada, geleneksel oyunların çocukların sosyal becerilerini güçlendirdiğini belirtti. Kaymakam Yamlı, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu proje, sadece eğlenceli zaman geçirmelerine değil, aynı zamanda gelişimlerine de olumlu etkiler sunuyor. Geleneksel oyunlar, onların sosyal becerilerini güçlendirirken, spor malzemeleri de fiziksel aktivitelere teşvik ediyor. Bu nedenle Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve etkinliklerde büyük bir özveri ile görev yapan tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda büyümelerini hedefliyoruz"

Oyun ve etkinlikler esnasında minik öğrencilere eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara en iyi eğitim imkanlarını sunmak istediklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza en iyi eğitim imkanlarını sunmak, en öncelikli hedefimiz. Bu setler, onların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayacak nitelikte tasarlandı. Amacımız, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda büyümelerine destek olmak. Bu noktada çalışmalara katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu bir eğitim dönemi diliyorum" şeklinde konuştu.

"Çocukların çok yönlü bir gelişim süreci geçirmelerine katkı sağlanacak"

Protokol kapsamında yürütülen faaliyetleri yerinde takip eden Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, eğitimin her aşamasında çocukların sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirmenin çok önemli olduğunun altını çizdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yağcı, "Bu projenin ilçe genelindeki anaokullarına entegrasyonu, çocuklarımızın çok yönlü bir gelişim süreci geçirmelerine katkı sağlayacak. Eğitimin her aşamasında çocukların sosyal, duygusal ve motor becerilerinin gelişmesi bizim açımızdan çok önemli, çok değerli. Bu sürece her alanda büyük katkı sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu nezdinde, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP