Şehitkamil Belediyesi Temmuz Ayı meclis toplantısı yapıldı

Şehitkamil Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi Yusuf Açıkgöz Başkanlığında yapıldı. 12 maddenin görüşüldüğü mecliste, maddeler oybirliği ile komisyonlara sevk edildi.

Şehitkamil Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Belediye Başkan Vekili Yusuf Açıkgöz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 12 madde görüşüldü. Gündem maddelerinin 4'ü için komisyonlara ek süre verilirken, 2 madde oyçokluğuyla, 6 madde ise oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.

Gündem dışı 2 madde ise oybirliği ile gündeme alınarak, komisyona sevk edilirken, 2 önerge de oyçokluğuyla gündem alındı. Maddeler, oyçokluğuyla komisyona sevk edildi.

Açıkgöz, Temmuz ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi'nin 04.07.2025 Cuma günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı. - GAZİANTEP