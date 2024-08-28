30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Organizasyonunda Dereceye Giren Sporculara Ödüller Verilecek - Son Dakika
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Yerel

30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Organizasyonunda Dereceye Giren Sporculara Ödüller Verilecek

30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Organizasyonunda Dereceye Giren Sporculara Ödüller Verilecek

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Organizasyonları sona erdi. 6 farklı branşta yapılan organizasyonda dereceye giren sporcular, 30 Ağustos'ta düzenlenecek törende ödüllendirilecek. Sporculara branşlarına özgü spor malzemeleri, kupa ve madalya takdim edilecek.

28.08.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
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Şehitkamil Belediye ev sahipliğinde kurumlar arası iş birliğiyle organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı spor organizasyonlarında dereceye giren sporculara ödülleri 30 Ağustos'ta törenle takdim edilecek.

Şehitkamil Belediye tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılına özel düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Organizasyonları sona erdi. 6 farklı branşta organizasyonda 684 kişi kıyasıya yarıştı. Organizasyonu binlerce taraftar da tribünlerden takip etti.

6 branşta turnuva

Organizasyon kapsamında badminton turnuvası küçükler, yıldızlar ve gençler yaş gruplarında, kız ve erkek kategorilerinde 170 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilirken, satranç turnuvasında 200 sporcu yarıştı. Paintball turnuvasında ise 84 kişi gönüllerince eğlenme imkanı buldu, ayak tenisi turnuvasına da 75 oyuncu katıldı. 3x3 basketbol turnuvası 16 ve 18 yaş gruplarında, 19 farklı takımdan 95 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilirken, voleybol turnuvası genç erkekler ve kızlar kategorisinde 23 farklı takımdan 322 sporcu kozlarını paylaştı.

Başarılı sporculara ödüllendirilecek

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporculara ödüller verilecek. Sporculara branşlarına özgü spor malzemeleri, kupa ve madalya takdim edilecek tören 30 Ağustos'ta düzenlenecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Spor, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Organizasyonunda Dereceye Giren Sporculara Ödüller Verilecek - Son Dakika

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