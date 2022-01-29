Şehitkamil'deki ihtiyaç sahibi aileler ihmal edilmedi - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla dar gelirli ailelere yönelik yapılan gıda yardımını, yoğun kar yağışı döneminde de aksatılmadan sürdürüldü. Toplam 4 bin aileye gıda malzemesi yardımları kapılarında teslim edildi.

Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'na kayıtlı dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirilen gıda yardımı, olumsuz hava koşullarında da devam ettirildi. İçerisinde; bulgur, makarna, yağ, şeker, mercimek, pirinç, et gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri, kişilerin evlerinde kendilerine imza karşılığında teslim edildi. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden 4 bin ihtiyaç sahibi aileye, yardımlar teslim edildi.

"Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkürler"

Yapılan yardımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Cemil Şahin, "Öncelikle Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 metre karın olduğu bir dönemde mahallemizde bulunan yoksul, yetim ve öksüz çocuklu ailelere sağlanan imkanlardan ötürü Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine müteşekkirim. İnsanların evlerinden çıkamadığı bir dönemde ihtiyaç sahibi aileleri her zaman olduğu gibi bugünlerde de mağdur etmediler. Ayrıca, kar küreme ve tuzlama çalışmaları için de belediyemize çok teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun" şeklinde konuştu.

"Erzakları ulaştırmak için canla başla çalışıyorlar"

Yapılan yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Gaziler Mahallesi Muhtarı Zehra Nur Köşker, "Kar-kış demeden, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladığı için Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde; yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi ailelerimize belirli zamanlarda getirilen erzaklar var. Pandemi döneminde olduğu gibi şimdi de kar-kış demeden, sağ olsunlar kapılara kadar vatandaşa erzaklarını ulaştırmak için canla başla çalışıyorlar. Mahallem adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP