Şehitkamil'den köy okullarında çocuk şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehitkamil'den köy okullarında çocuk şenliği

Şehitkamil\'den köy okullarında çocuk şenliği

Şehitkamil Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik olarak düzenlenen "Köy Okulları Çocuk Şenliği" büyük ilgi gördü.

07.02.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik olarak düzenlenen "Köy Okulları Çocuk Şenliği" büyük ilgi gördü.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yeni hayata geçirilen Köy Okulları Çocuk Şenliği'nin ilki Işıklı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 316 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. Akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurlarının yer aldığı etkinlikte, çocuklar çuval yarışları, seksek oyunları ve yüz boyama ile eğlenceli zaman geçirdi.

Çocukları eğlenceli ve öğretici spor etkinlikleri ile buluşturmaya devam eden Şehitkamil Belediyesi, büyük ilgi gören "Sömestr Şenliği"nin ardından bu kez de "Köy Okulları Çocuk Şenliği" ile kırsal mahallelerdeki öğrencilere sürpriz yaptı.

Çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği "Köy Okulları Çocuk Şenliği"nde renkli görüntüler yaşandı. Etkinlikte geleneksel çocuk oyunları, sportif beceri, koordinasyon parkurları, akıl ve zeka oyunları ile çocukların keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Şehitkamil, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil'den köy okullarında çocuk şenliği - Son Dakika


00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 03:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitkamil'den köy okullarında çocuk şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.