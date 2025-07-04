Şehitkamil\'in öğrencileri, tatile çıkıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 9, 10, 11, 12. sınıf ve yeni mezun öğrencilere yönelik Günübirlik Deniz Kampı projesini bu yıl da sürdürüyor. Yılmaz, Erzin Burnaz Plajı'nda gerçekleşecek tatil için başvuruların başladığını duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yaz tatiline giren öğrencilere yönelik Hatay'ın Erzin'de bulunan Burnaz Plajı'nda gerçekleşen Deniz Kampı Projesi'ni bu yılda başlattı. 9, 10, 11, 12. sınıf ve bu yıl mezun olan gençler günübirlik deniz kampı programı ile öğrenciler Hatay'ın Erzin ilçesine götürülerek keyifli bir tatil imkanına kavuşacak.

Genç dostu belediye

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve öğrencilerden tam not alan program, bu yıl da yoğun taleple karşılandı. Sıcak yaz günlerinde gençlerin moral bulması, eğlenmesi ve sosyal yönlerinin gelişmesi amacıyla planlanan deniz kampı, Şehitkamil Belediyesi'nin genç dostu hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

"Başvurular devam ediyor"

Başkan Yılmaz, "Gençlerimizin tatillerini dolu dolu geçirmesini, yeni arkadaşlıklar edinmesini, dinlenmesini ve eğlenmesini istiyoruz. Geçen yıl çok güzel geri dönüşler almıştık. Bu yıl da aynı heyecanla tekrar yola çıkıyoruz. Onların mutluluğu, bizim için her şeye değer. Başvurularımız başladı. Tatile gitmek isteyen öğrencilerimizi ve gençlerimizi sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilir" dedi.

Gün boyunca eğlenceli aktiviteler

Kamp kapsamında öğrenciler sabah saatlerinde Şehitkamil'den otobüslerle hareket edecek, gün boyunca deniz ve sosyal etkinliklerin tadını çıkardıktan sonra akşam saatlerinde Gaziantep'e dönecek. Program boyunca güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanacak. Programa katılmak isteyen öğrenciler, Şehitkamil Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. - GAZİANTEP