Şehitkamil Ramazan Sokağı\'na büyük ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından oluşturulan Ramazan Sokağı, her akşam yüzlerce aileyi ağırlıyor. Çocuklar için eğlence merkezi, yetişkinler için ise geçmişe yolculuğun yapıldığı sokak, Gazianteplilerin buluşma noktası haline geldi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel Oyuncakistan Parkı içerisinde Ramazan Sokağı oluşturuldu. Her akşam çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sokakta, yöresel lezzetlerden geleneksel oyunlara birçok etkinlik düzenleniyor.

Geleneksel lezzetler ve alışveriş stantlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden Ramazan Sokağı, iftar sonrası Gazianteplilerin buluşma noktası haline geldi. Çocukların kahkahalarıyla şenlenen etkinlik alanında, aileler de Ramazan'ın manevi atmosferini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Her gün başka bir etkinlik

Her gün gündüz ve akşam olmak üzere farklı etkinliklerin düzenlendiği sokakta animatör etkinlikleri, spor etkinlikleri, Hacivat-Karagöz, sıra gecesi, tasavvuf, masal okuma, tiyatro, sihirbaz gösterilerinin yanı sıra birçok organizasyon gerçekleşiyor.

Başkan Yılmaz'dan davet

Ramazan ayı boyunca etkinliklerin devam edeceğini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, hem çocuklar hem de aileleri için birbirinden güzel ve renkli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Yılmaz, tüm hemşerilerini Ramazan Sokağı'na davet etti.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Ramazan Sokağı'nı gezen aileler de unutulmaya yüz tutmuş birçok değerin Şehitkamil Ramazan Sokağı'nda yeniden hayat bulduğunu ifade ederek, çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Vatandaşlar, Başkan Yılmaz ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ettiler. - GAZİANTEP