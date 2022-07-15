Şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
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Şehitler dualarla anıldı

15.07.2022 13:04
Şehitler dualarla anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yılında milletin zaferi uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizin anısına şehitlikte dua edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yılında milletin zaferi uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizin anısına şehitlikte dua edildi.

İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi uhdesinde düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anma programları, Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde yapılan törenle başladı. Törene; Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, siyasi parti temsilcileri, Gaziler ve Muharip Gaziler Derneği başkan ve üyeleri, STK temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri katıldı. Hacı Yusuf Sahin Camii İmam Hatibi Nurullah Memiş'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan şehitlik ziyareti İlçe Vaizi Abdülkadir Yıldırım'ın dualarıyla son buldu.

Program sonunda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve protokol üyeleri şehitlerimizin mezarlıklarına karanfil bırakarak dualar etti. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitler dualarla anıldı - Son Dakika

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