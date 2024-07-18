Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Senin Şehrin Senin Planın' ve 'Vatandaş Memnuniyeti' anketlerini yayınladı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Senin Şehrin Senin Planın" ve "Vatandaş Memnuniyeti" anketlerini web sitesinde yayınladı. Bu çalışmayla birlikte 1 milyon Sakaryalı görüşlerini, düşüncelerini ve projelerini paylaşarak şehrin gelecek vizyonuna dahil olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla katılımcı belediyecilik anlayışını ön plana çıkaran bir uygulamaya daha imza atıldı. 2025-2029 stratejik planını belirleyecek olan Büyükşehir, bu konuda sözü vatandaşa verdi. Daha önce de örnekleri olan bir anket çalışması sakarya.bel.tr adresinde yayınlandı. Buna göre, Senin Şehrin Senin Planın ve Vatandaş Memnuniyet Anketi uygulamaları, web sitesinde hazırlanan köşede aktif edildi. Bu uygulamayla birlikte Sakarya'da yaşayan 1 milyon vatandaş, şehrin geleceğine yön verecek. Ortak akıl ve istişare kültürünü genişleten büyükşehir, Sakarya'yı daha güzel yarınlara taşımak için vatandaşını da gelecek vizyonuna dahil ediyor. - SAKARYA