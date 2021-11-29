Şehzadeler Aşevi'nin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesinin Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi iş birliği ile hayata geçireceği Şehzadeler Aşevi projesinin ihalesi yapıldı. 897 bin 700 TL bedelle ihalesi yapılan projede, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Projenin, 2022 yılının nisan ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Şehzadeler Belediyesi'nin Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi iş birliği ile Menderes Mahallesi 3. TOKİ Camii Sınırlarında hayata geçireceği Şehzadeler Aşevi projesinin ihalesi yapıldı. Konu hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Aşevi yapım işinin 27 Ekim 2021 tarihinde ihalesi yapılmış olup 18 Kasım 2021 tarihinde 897 bin 700 TL bedelle yüklenici firmayla sözleşme imzalanmıştır. 22 Kasım 2021 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 150 gün süre sonunda bitirilmesi planlanmaktadır." dedi.

Parsel alanının 2 bin 980 metrekare olduğunu ve bu alanın yaklaşık 850 metrekarelik bölümünün Aşevi Binası ve sirkülasyon alanı ile çevre düzenlemesi olarak kullanılacağını kaydeden Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Binamız bağlantı terasları ile birlikte toplam 295 metrekarelik alanda betonarme üzeri çelik çatı konstrüksiyon sisteminden oluşmaktadır. Binamızda; giriş kısmında yer alan 12 metrekarelik idari ofis bölümü, kadın personelimize hitap edecek olan 10 metrekarelik soyunma odası, 13 metrekarelik kuru depo saklama alanı, 66 metrekarelik pişirme alanı, soğuk hava depo alanları ayrılarak bölünmüş olan 62 metrekarelik et/tavuk, sebze ve hamur hazırlık alanları, 30 metrekarelik bulaşıkhanesi, imalat öncesi personel için dezenfektan uygulanacak olan holü, dış malzeme giriş, hazırlanan yemeklerin giriş ve kirli kapların dönüş işlemleri için hazırlanan teraslar bulunmaktadır. Bahçe bölümünde özellikle araç giriş-çıkış ve sevkiyatlar düşünülerek yaklaşık 550 metrekarelik alan saha betonu ile kaplanacaktır. Tüm mekanların tavanı taş yünü asma tavan ile kaplanacaktır. Çatıda hem su hem de ısı yalıtımı amacıyla poliüretan yalıtımlı sandviç panel çatı kullanılacaktır. İdari ofis ile soyunma odaları haricindeki tüm mekanlar duvar seramiği ile kaplanacaktır. Burada gerek sosyo ekonomik gerekse de fiziki şartlar hastalık, yaşlılık gibi nedeniyle evinde bir kap sıcak yemek pişirecek durumu, gücü olmayan ihtiyaç sahipleri için hizmet verilecek. Şehzadeler'imize hayırlı olsun." - MANİSA