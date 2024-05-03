Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay\'a yetki verildi

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Şehzadeler Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay başkanlığında yapıldı. 21 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste Başkan Durbay'a anlaşma yapma, protokol imzalama ve borçlanma yetkisi verildi.

Şehzadeler Belediye Meclisi ikinci toplantısını yaptı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın başkanlık ettiği meclis saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 21 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste imar komisyonundan gelen raporlar okunarak kabul edildi. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifiyle Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Belediye Kanunu'nun 75. maddesi kapsamında çalışmalar yapmak, anlaşma ve protokol imzalama yetkisi verildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi kapsamında da Başkan Durbay'a belediye bütçesinin yüzde 10'unu geçmeyen oranda borçlanma yetkisi, bütçenin yüzde 10'unu geçen oranlar da ise borçlanma yetkisinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayına sunulması yetkisi verildi.

Yeni komisyonların kurularak komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı mecliste imar komisyonunun ara karar vermesi için oturuma ara verildi. Meclisin ikinci oturumunda imar komisyonunun raporu doğrultusunda Manisa Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları çalışmaları kapsamında imar konusunda yapılacak tüm başvuruların durdurulması kararlaştırıldı. Komisyon raporu oy çokluğu ile kabul edilirken MHP Grubu bu maddede çekimser kaldı. Meclisin Haziran ayı toplantısının ise 6 Haziran 2024 tarihinde saat 18: 00'de yapılacağı belirtildi. - MANİSA