Şehzadeler Belediyesi Anneler Günü\'nü özel etkinliklerle kutladı

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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Anneler Günü'nü Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile Fatih Gündüz Bakım Evi ve Kreşi'nde düzenlenen özel etkinliklerle kutladı.

Başkan Durbay, Anneler Günü'nde çocukların ve annelerin mutluluğuna ortak oldu. Şehzadeler Belediyesinin düzenlediği etkinlikler kapsamında, çocuklar özel gösteriler sergilerken, anneler de çocuklarıyla birlikte eğlenceli ve keyifli zaman geçirdi. Başkan Durbay, etkinliklerde annelere özel hediyeler takdim ederek, onların bu özel gününü kutladı ve annelere teşekkür etti. Ayrıca, çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Durbay, onların neşeli ve keyifli anlarına tanıklık etti. Anneler Günü etkinlikleri, Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkı sağlayarak, annelerin değerini bir kez daha ön plana çıkardı. Başkan Durbay'ın katılımıyla renklenen etkinlikler, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. - MANİSA