Şehzadeler Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımlarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımlarını Sürdürüyor

Şehzadeler Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımlarını Sürdürüyor

Şehzadeler Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunmaya ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri, aileleri evlerinde ziyaret ederek gıda paketlerini teslim ediyor.

28.01.2025 14:21  Güncelleme: 14:23
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Şehzadeler Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler, aileleri evlerinde ziyaret ederek sosyal dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor.

Şehzadeler Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımlarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, önceden belirlenen aileleri evlerinde ziyaret ederek hazırlanan gıda paketlerini teslim ediyor.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "İlçemizde ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz, titizlikle gerçekleştirdiği ziyaretlerde gıda yardımlarını ailelere ulaştırıyor. Amacımız, hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediyesi'nin çalışması vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanırken, yardımların önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımlarını Sürdürüyor - Son Dakika

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