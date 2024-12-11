Şehzadeler Belediyesi'nin Engelsiz Nakil Aracı, haftanın her günü engelli yurttaşların ihtiyaçlarına yönelik ulaşım hizmeti sunarak engelleri ortadan kaldırıyor.
Şehzadeler Belediyesi'nin Engelsiz Nakil Aracı, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. İlçede yaşayan engelli yurttaşlara, talepleri doğrultusunda rehabilitasyon merkezi, spor, kültür faaliyetleri, resmi daire ve hastane işlerinde taşıma hizmeti sunan Şehzadeler Belediyesi, düzenli olarak destek sağlıyor.
Engelli öğrenciler, hafta içi her gün rehabilitasyon merkezine taşınırken, salı ve çarşamba günleri görme engelli bireyler olimpik yüzme havuzuna götürülerek sportif faaliyetlere katılma imkanı buluyor. Bunun yanı sıra Engelsiz Nakil Aracı, engelli bireylerin resmi daire ve hastane işlemleri için görev yapıyor.
Engelli yurttaşların yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımını artırmayı hizmetleri arasında öncelikli hedefleri arasında bulunduran Şehzadeler Belediyesi, Engelsiz Nakil Aracı projesiyle engelli birey ve ailelerinin de büyük takdirini topluyor. - MANİSA
Son Dakika › Yerel › Şehzadeler Belediyesi'nden Engelsiz Nakil Aracı ile Engellilere Destek - Son Dakika
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