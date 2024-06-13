Şehzadeler Belediyesi Parklarda Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki 67 mahallede bulunan parklarda ihtiyaç duyulan tamirat ve zemin düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çocukların daha sağlıklı ve güvenli alanlarda oyun oynayabilmesi amacıyla başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında, parkların zemininde zamanla bozulan kauçuk döşemeler yenileniyor.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bozulan parkların zemininde detaylı incelemeler yaparak, ihtiyaç duyulan bölgelerde yenileme çalışmalarını başlattı. Özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı alanlarda yapılan bu çalışmalar, onların güvenliğini ön planda tutarak gerçekleştiriliyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda oyun oynamaları bizim önceliğimizdir. Bu amaçla başlattığımız yenileme çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlçemizdeki tüm parkların en iyi şekilde hizmet vermesi için çalışıyoruz. Hem çocuklarımız hem de ailelerimiz için güvenli ve modern parklar oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Yapılan çalışmalar sayesinde Şehzadeler ilçesindeki parklar, çocuklar için daha güvenli ve keyifli oyun alanları haline gelecek. Belediye yetkilileri, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak parkların yenilenen yüzüyle halkın hizmetine sunulacağını belirtti. - MANİSA