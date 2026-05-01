Şehzadeler\'de süt desteği için yeni başvuru süreci 4 Mayıs\'ta

Şehzadeler Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında daha önce başlattığı "Süt Kardeşim" projesini sürdürüyor. Şehzadeler Belediyesi tarafından yürütülen proje ile 12-36 ay aralığındaki çocuklara her ay düzenli süt desteği sağlanmaya devam ediyor. Uygulamanın yeni dönem başvuruları ise 4 Mayıs itibarıyla alınacak. Projeden yararlanmak isteyen aileler, başvurularını Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı 48/B adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesi İyilik Bank üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında aile ve çocuğa ait kimlik belgeleri ile ikametgah belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, projenin çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmayı amaçladığını belirterek sosyal belediyecilik anlayışıyla desteklerin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. "Süt Kardeşim" projesiyle özellikle erken yaş grubundaki çocukların düzenli ve dengeli beslenmesine katkı sağlanması hedefleniyor. - MANİSA