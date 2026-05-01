Şehzadeler\'de süt desteği için yeni başvuru süreci 4 Mayıs\'ta

01.05.2026 12:10  Güncelleme: 12:11
Şehzadeler Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında daha önce başlattığı "Süt Kardeşim" projesini sürdürüyor. Şehzadeler Belediyesi tarafından yürütülen proje ile 12-36 ay aralığındaki çocuklara her ay düzenli süt desteği sağlanmaya devam ediyor. Uygulamanın yeni dönem başvuruları ise 4 Mayıs itibarıyla alınacak. Projeden yararlanmak isteyen aileler, başvurularını Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı 48/B adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesi İyilik Bank üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında aile ve çocuğa ait kimlik belgeleri ile ikametgah belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, projenin çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmayı amaçladığını belirterek sosyal belediyecilik anlayışıyla desteklerin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. "Süt Kardeşim" projesiyle özellikle erken yaş grubundaki çocukların düzenli ve dengeli beslenmesine katkı sağlanması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan “öpücük“ savunması Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Şafak Sezer’in son hali dile düştü: Botoksun dozunu kaçırmış Şafak Sezer'in son hali dile düştü: Botoksun dozunu kaçırmış
Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme
Genç avukatın ölümüyle ilgili 7 şüpheli gözaltında Genç avukatın ölümüyle ilgili 7 şüpheli gözaltında

12:08
Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı
Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı
12:05
Yıllarca unutulmayacak görüntü Sarılıp ağladılar
Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar
11:52
Herkes o cümlesine takılmıştı Adaylığını açıklaması an meselesi
Herkes o cümlesine takılmıştı! Adaylığını açıklaması an meselesi
11:26
Mecidiyeköy’de büyük arbede Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
11:03
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı İlaç, istismar, mobbing...
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...
10:52
İran’dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 12:56:55. #7.12#
