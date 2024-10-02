Şehzadeler ile Çeşme kardeş ilçe oldu

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Şehzadeler Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısında Çeşme Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması kararını oybirliğiyle kabul etti.

Şehzadeler Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantı, şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gündemde yer alan 18 madde, meclis üyelerinin katılımıyla görüşülerek oybirliğiyle karara bağlandı. Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, Şehzadeler Belediyesi ve Çeşme Belediyeleri arasında kurulacak olan kardeş kent ilişkisiydi. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bu işbirliği sayesinde her iki şehrin potansiyelinin daha da artırılacağını ve karşılıklı olarak sosyal, kültürel ve ekonomik projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Meclis üyeleri, Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm gibi alanlarda işbirliği yapabilmesi için Çeşme Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması önerisini oybirliğiyle kabul etti. Başkan Gülşah Durbay, "Bu işbirliği, hem belediyeler arası dayanışmayı güçlendirecek hem de halkımıza daha faydalı projeler sunmamızın yolunu açacak. Şehzadeler ve Çeşme, birlikte daha da büyüyecek," dedi.

Gündemin görüşülmesinin ardından meclisin ilk oturumu sonlandırıldı. Meclis ikinci oturumunu 14 Ekim saat 18: 00'de yapacak. - MANİSA