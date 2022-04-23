Şehzadelerde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı - Son Dakika
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Şehzadelerde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı

23.04.2022 16:44
Şehzadelerde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı

Şehzadeler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği etkinlikler ile bayram coşkusunu mahallelere, sokaklara taşıdı.

Şehzadeler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği etkinlikler ile bayram coşkusunu mahallelere, sokaklara taşıdı.

Korona virüs kısıtlamalarının olduğu dönemde vatandaşların bayram coşkusundan mahrum kalmaması için bayram coşkusunu etkinlikleri ile vatandaşların ayağına götüren Şehzadeler Belediyesi, bu uygulamasına bu yıl da devam etti. Belediye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçenin cadde ve sokaklarını süslenen araçlarla dolaşarak, marşlar, şarkılar ve şeker ikramları eşliğinde bayram coşkusunu sokaklara, evlere götürdü. Süslenmiş sesli araçları duyan minikler araçların yanına koşarak, palyaçolar eşliğinde yapılan şeker ikramlarından aldı, çalınan marş ve şarkılara eşlik etti. Kimi vatandaşlar ise etkinliği evlerinin balkonundan izleyip, el sallayarak takip etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Tüm hemşehrilerimin ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu güzel vatanın hürriyeti uğruna kanını döken tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - MANİSA

Şehzadelerde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı
Şehzadelerde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı
Şehzadelerde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı
Şehzadelerde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı
Şehzadelerde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı

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Şehzadeler Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehzadelerde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehzadelerde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı - Son Dakika
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