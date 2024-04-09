Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye emekçileri ile bayramlaştı

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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye emekçileri ile bayramlaştı.

Belediye çalışanlarıyla Vasıtalar Amirliğinde bir araya gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye emekçileri ile bayramlaştı. Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, burada yaptığı konuşmasında; "En son iftarımızı yaptığımız zaman demiştik ki; 'Zaman geçecek, bayram gelecek ve bayramda biz yine bir arada olacağız.' Hepinize ailelerinizle birlikte geçireceğiniz iyi bayramlar diliyorum. Yarınlarımız güzel olsun. Hep bir arada kardeşlik hukuku ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanları daha sonra tek tek bayramlaştı. - İZMİR