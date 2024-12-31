Selçuk'ta Doğalgaz ve Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Selçuk'ta Doğalgaz ve Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Selçuk\'ta Doğalgaz ve Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, doğal gaz ve altyapı çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, çalışmaların koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

31.12.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
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Selçuk'ta kent merkezinde doğalgaz ve altyapı çalışmaları devam ederken Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bölgede incelemelerde bulundu. Sengel, esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelerek bilgilendirme yaptı.

Namık Kemal Caddesi'nde başlayan Cengiz Topel ve Siegburg Caddesi'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ceritoğlu Sengel; "İzmirgaz'ın ve altyapı kurumlarının çarşı içerisindeki iş ve işlemleri başladı. Belediyemiz tarafından yapılan kazıların ardından İzmirgaz bütün hatları döşüyorlar, yine İZSU da yeraltında değişiklikleri gerçekleştiriyor, GDZ Elektrik de aynı şekilde devam ediyor. Sonrasında Telekom da bu işin içerisine girecek. Aslında yapılan iş tam bir koordinasyonla gidiyor. Bütün kurumlar bir arada çalışıyorlar" diyerek, çalışmaların Selçuk Belediyesi tarafından sağlanan koordinasyon içerisinde uyum içinde devam ettiğini kaydetti.

Uzun yıllardan bu yana çarşı içinde doğal gaz ve altyapı çalışmalarının esnaf ve vatandaşlar tarafından beklendiğini hatırlatan Başkan Ceritoğlu Sengel, çalışmalar başlamadan önce olduğu gibi sonrasında atılacak adımlarda da esnafın görüş ve önerilerinin dikkate alınacağını belirtti.

Selçuk'ta sosyal ve ekonomik hayat açısından büyük önem taşıyan Atatürk Mahallesi'nde devam eden doğal gaz ve altyapı çalışmaları sonrasında çarşının yepyeni bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Hepimizin bildiği Artemis Heykeli'nin yan tarafındaki Arap Yaseminleriydi. Emin olun biz de aynı hassasiyeti devam ettiriyoruz. Kimi zaman var olan şeyleri korumak için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Benim için de çok büyük bir hassasiyet bu. Bunu herkes bilsin istiyorum. Ama tabii kazmayı vurduğumuz zaman kimi zedelenmeler söz konusu olabiliyor. Bu durum diğer kurumlar için de geçerli. Emin olun sizler hangi hassasiyeti yaşıyorsanız Efes Selçuk çarşı içerisinde ve bu sokaklarda bütün çocukluğu geçmiş birisi olarak en az sizler kadar ben de aynı hassasiyeti devam ettiriyorum. Bu noktada bütün çalışma arkadaşlarıma, tüm kurum ve kuruluşlara bu hassasiyetle davrandıkları için teşekkür ediyorum. Siz değerli Efes Selçuklular ve Efes Selçuk esnafı için de çok güzel bir şekilde gerçekleştireceğimiz bu dizaynlarla birlikte doğal gazın ve tüm altyapı kurumlarının yapmış olduğu çalışmaların hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk'ta Doğalgaz ve Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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