Selçuk Üniversitesi'nde İsrail işgalini protesto etmek için nöbet başladı - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesi'nde İsrail işgalini protesto etmek için nöbet başladı

Selçuk Üniversitesi\'nde İsrail işgalini protesto etmek için nöbet başladı

Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kudüs Çalışma Grubu tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü işgali protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Özgürlük için Kampüsteyiz' nöbeti başladı. 3 gün sürecek nöbet kapsamında ezgi ve marşları içeren konserler ile İsrail zulmüne karşı eylemler gerçekleştirilecek.

07.05.2024 17:16  Güncelleme: 17:30
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Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kudüs Çalışma Grubu tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü işgali protesto etmek amacıyla düzenlenen "Özgürlük için Kampüsteyiz" nöbeti başladı. 3 gün sürecek nöbet kapsamında ezgi ve marşları içeren konserler ile İsrail zulmüne karşı eylemler gerçekleştirilecek.

Nöbet, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Keykubad Köşkü önüne düzenlenen yürüyüşle başladı. Kudüs Çalışma Grubu Koordinatörü Muhammet Kırmaz, Keykubad Köşkü önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 binden fazla Filistinliyi öldürdüğünü ve dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediğini ifade etti. Filistin'de yalnızca bir halkın değil, insani tüm ilke ve değerlerin ayaklar altına alındığını belirten Kırmaz, " Dünya, Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında ABD'de zalim yöneticilere hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor. Bizler, üniversite öğrencileri olarak Columbia Üniversitesinden başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Konya'dan selam gönderiyoruz. Onlar yaptıkları eylemlerle işgal hükümetini rahatsız etti. Üniversitelerinin Siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Basın açıklaması esnasında katılımcılar, "Katil İsrail'i Boykot Et", "Direnişin Yanındayız", "Özgür Filistin", "Kanımız Aksa da Kurtulacak El-Aksa" dövizleri eşliğinde "Kampüsten Hamas'a direnişe bin selam", "Kahrolsun İsrail iş birlikçi Amerika", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Selçuk Üniversitesi öğrenci topluluklarının katılımıyla 3 gün sürecek nöbet çerçevesinde ezgi ve marşları içeren konserler ile İsrail'in zulmüne karşı protestolar düzenlenecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Üniversitesi'nde İsrail işgalini protesto etmek için nöbet başladı - Son Dakika

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