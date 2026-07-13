Selçuklu Belediyesi personeline uygulamalı yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Selçuklu Belediyesi personeline uygulamalı yangın eğitimi verildi

Selçuklu Belediyesi personeline uygulamalı yangın eğitimi verildi
13.07.2026 15:00  Güncelleme: 15:03
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Konya Selçuklu Belediyesi, afet ve acil durumlara karşı personelinin farkındalığını artırmak için uygulamalı yangın eğitimi düzenledi. Eğitimde yangın türleri, söndürme yöntemleri ve cihaz kullanımı anlatıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı çalışanlarının farkındalığını artırmak amacıyla uygulamalı yangın eğitimi düzenledi.

Selçuklu Belediyesi, personele yönelik düzenlediği kurum içi eğitim programlarına yıl boyunca aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda personelin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bilinç düzeyini artırmak, muhtemel yangınlara doğru ve etkin müdahalede bulunabilmelerini sağlamak amacıyla uygulamalı yangın eğitimi verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli uzman eğitmen tarafından personele yangın güvenliği konusunda teorik bilgiler aktarıldı. Eğitimde yangın türleri, yangınların çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ve acil durumlarda dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim de alan personel, kontrollü olarak oluşturulan yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

"Hazırlıklı olmak hayat kurtarır"

Belediye personelinin donanım ve eğitimine de büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Muhtemel afet ve acil durumlarda doğru müdahale edebilmek, can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda personelimize yönelik gerçekleştirdiğimiz uygulamalı yangın eğitimiyle personelimizin hem teorik bilgilerini güncelliyor hem de uygulamalı eğitimlerle müdahale becerilerini geliştiriyoruz. Hazırlıklı olmak, muhtemel risklerin en aza indirilmesinde büyük bir etkendir. Eğitim programımıza katkı sunan eğitmenimize ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuklu Belediyesi personeline uygulamalı yangın eğitimi verildi - Son Dakika

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