Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar - Son Dakika
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Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar

08.05.2022 23:01

Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar Kastamonu'nun Küre ilçesinde köylüler, selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdiven ile karşıya geçiyor.

Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde köylüler, selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdiven ile karşıya geçiyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar sularının erimesi ve ardından sağanak yağış sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi sebebiyle geçici yapılan menfez köprüler yıkıldı. Köylüler, Küre ilçesinin Güllüce köyü, Başören köyü ve Topçu köyü ile devamında İnebolu ilçesini Çaykıyı, Çaydüzü ve Özlüce köyüne ulaşımın sağlanması amacıyla menfezlerden yapılan geçici köprülerin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Küre ilçesinde İnebolu'nun Özlüce köyüne bağlanan Karacehennem Boğazı Çayı'nda su seviyesindeki artış sonucu geçici yapılan köprüler zarar gördü. Köprülerdeki hasar nedeniyle köy ve mahallelere ulaşım sağlanamıyor. Köylüler, kendi imkanlarıyla selde bir kısmı yıkılan ve su debisinin halen kuvvetli olduğu Küre ilçesi ile Topçu köyüne ulaşımın sağlandığı köprü üzerine ahşaptan merdiven yaptı. Köylüler, tehlikeye rağmen bu ahşap merdiveni kullanarak karşıya geçiyor.

"Yıkılan köprüden kendimiz ağaç ile geçici geçiş sağladık"

Son yaşanan sel ile birlikte köprünün ayaklarının yıkıldığını belirten Ünlü, "Geçici olarak köprünün üzerine ağaç merdiven yaptık. Menfezlerin yıkılmasıyla köprünün ortası göçtü. Bunun bir kısmını da su alıp götürdü. Araç ile geçiş zaten yok, yayaya da uygun değil ama biz kendimiz ağaç ile geçici geçiş sağladık" diye konuştu.

"Küre'den köyümüze kadar 7 tane köprümüz yıkıldı"

Son yaşanan selde 7 tane köprünün yıkıldığını anlatan Topçu Köyü Muhtarı Ünlü, "Şu anda benim bildiğim Küre'den bizim köyümüze kadar 7 tane köprü yıkıldı. Bu köprülerin yapılmasını rica ediyoruz. Çünkü bizim gençlerimiz gurbetçi, inşaatlarda çalışıyor. Köyümüzde hayvancılıkla uğraşanlar var. Biz köyümüzü terk etmedik, nüfusumuz kalabalık. Topçu köyünde 450 nüfus bulunuyor. Toplamda 107 hane civarında oturulan evimiz var. Küre'nin en büyük köylerinden bir tanesi oluyor" dedi.

Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar
Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar

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Son dakika haber: Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 6 köprü yıkıldı (2)- Yeniden Son dakika haber: Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 6 köprü yıkıldı (2)- Yeniden Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selde yıkılan köprü üzerine yaptıkları ahşap merdivenle karşıya geçiyorlar - Son Dakika
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