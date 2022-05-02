Selendi'de eski bayramlar yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Selendi'de eski bayramlar yaşatılıyor

02.05.2022 20:38
Selendi'de eski bayramlar yaşatılıyor

Manisa Selendi ilçesinde eskiden yaşanan bayram günleri Selendi'nin bazı bölgelerinde yaşatılmaya devam ediliyor.

Manisa Selendi ilçesinde eskiden yaşanan bayram günleri Selendi'nin bazı bölgelerinde yaşatılmaya devam ediliyor.

Son iki yıldır korana virüs nedeniyle sönük geçen bayramlar, bu sene farkı bir heyecanla karşılandı. İlçede eskiden uygulanan gelenek görenek ve adetler yeniden canlanmaya başladı. İlçenin bazı mahallerinde bayram sabahı bayram namazı kılındıktan sonra cami bahçesi ve mahalle meydanlarında namazdan çıkan vatandaşlara kahvaltı geleneği devam ederken bazı mahallerde ise mahalle halkı bakkaldan aldıkları şekerleri çocuklara dağıttı. Cami çıkışında ise mahalle halkı uzun kuyruklar oluşturarak geleneksel bayramlaşamaya yaptı.

Çortak Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut, "Dedelerimiz ve atalarımız tarafından bugünlere yansıtılan eski bayram günlerini bizler de yaşatmaya çalışıyoruz. Biz mahalleliler olarak bayram çıkışı toplanan çocuklarımıza mahalle halkı tarafından topluca bayram şekeri ve değişik hediyeleri dağıtarak onların bayram sevincine ortak oluyoruz. Bizler böyle gördük gelecek nesillere de bizler göstereceğiz." dedi. - MANİSA

Selendi'de eski bayramlar yaşatılıyor
Selendi'de eski bayramlar yaşatılıyor
Selendi'de eski bayramlar yaşatılıyor
Selendi'de eski bayramlar yaşatılıyor

YORUMLAR
500
Başkan Tahmazoğlu vatandaşlarla bayram namazında bir araya geldi Başkan Tahmazoğlu vatandaşlarla bayram namazında bir araya geldi Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı

Selendi, Bayram, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selendi'de eski bayramlar yaşatılıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası bayramlaşma trafiği: İsrail de kutladı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
19:36 Milli Savunma Bakanı Akar ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, telefonda görüştü! Sivillerin tahliyesi vurgulandı
19:27 Samsun'da aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle kavga eden kadın intihar etti
18:27 Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!
17:48 Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 20:46:00. #1.12#
SON DAKİKA: Selendi'de eski bayramlar yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement