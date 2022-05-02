Selendi'de eski bayramlar yaşatılıyor - Son Dakika

Manisa Selendi ilçesinde eskiden yaşanan bayram günleri Selendi'nin bazı bölgelerinde yaşatılmaya devam ediliyor.

Son iki yıldır korana virüs nedeniyle sönük geçen bayramlar, bu sene farkı bir heyecanla karşılandı. İlçede eskiden uygulanan gelenek görenek ve adetler yeniden canlanmaya başladı. İlçenin bazı mahallerinde bayram sabahı bayram namazı kılındıktan sonra cami bahçesi ve mahalle meydanlarında namazdan çıkan vatandaşlara kahvaltı geleneği devam ederken bazı mahallerde ise mahalle halkı bakkaldan aldıkları şekerleri çocuklara dağıttı. Cami çıkışında ise mahalle halkı uzun kuyruklar oluşturarak geleneksel bayramlaşamaya yaptı.

Çortak Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut, "Dedelerimiz ve atalarımız tarafından bugünlere yansıtılan eski bayram günlerini bizler de yaşatmaya çalışıyoruz. Biz mahalleliler olarak bayram çıkışı toplanan çocuklarımıza mahalle halkı tarafından topluca bayram şekeri ve değişik hediyeleri dağıtarak onların bayram sevincine ortak oluyoruz. Bizler böyle gördük gelecek nesillere de bizler göstereceğiz." dedi. - MANİSA