Selendi Kaymakamı kurumları ziyaret etti

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü 'nü ziyaret ederek denetim ve incelemelerde bulundu. Kurum müdürleri tarafından karşılanan Kaymakam Okumuş, kamu hizmetlerinin işleyişi, kurumsal iş ve işlemler, personel düzeni, çalışma planları, vatandaşların taleplerine dair yapılan işlemler ele alınarak değerlendirmeler yaparak denetimler gerçekleştirdi. - MANİSA