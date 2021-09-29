Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması - Son Dakika

Şemdinli- Derecik karayolunda genişletme çalışması
HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması devam ediyor.
Şemdinli-Derecik karayolunda yürütülen çalışmalar titizlikle yürütülürken, sarp bölgelerdeki kayalar ise dinamit yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatılıyor. Güvenlik önlemleri alınarak patlamalar yürütülürken, yolun tamamlanmasıyla sürücüler konforlu ulaşıma kavuşacak.
Kaynak: İHA
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