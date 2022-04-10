Semt pazarı doldu taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Semt pazarı doldu taştı

10.04.2022 11:30
Semt pazarı doldu taştı

- Semt pazarı doldu taştı Balıkesir'de uzun süredir kapalı ve yağışlı olan havadan sonra sıcak havayı gören vatandaşlar pazara akın ettiler.

- Semt pazarı doldu taştı

BALIKESİR - Balıkesir'de uzun süredir kapalı ve yağışlı olan havadan sonra sıcak havayı gören vatandaşlar pazara akın ettiler.

Havaların soğuk ve yağmurlu geçmesinden dolayı vatandaşların pazar özlemi semt pazarına yansıdı, pazar doldu taştı. Uzun süredir dolu olmayan pazar havanın gün içinde 26 dereceyi görmesiyle pazara alışveriş için çıkan vatandaşlar pazarı doldurdular, alışverişlerini tamamladılar.

Pazardan bir vatandaş ise 'Bu gün havaların 26 derece göstermesiyle çok güzel herkes pazara atmış durumda kendini, bende aynı şekilde. Havaların ısınmasıyla bundan sonra daha çok bol bol pazarlara çıkacağız inşallah' dedi.

YORUMLAR
500
RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI'NDA ULU CAMİİ DOLDU TAŞTI RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI'NDA ULU CAMİİ DOLDU TAŞTI Ramazan ayının ilik Cuma namazında camiler doldu taştı Ramazan ayının ilik Cuma namazında camiler doldu taştı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Semt pazarı doldu taştı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 11:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: Semt pazarı doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement