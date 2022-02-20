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Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi - Son Dakika

Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi

20.02.2022 14:17
Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini denetledi.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini denetledi.

Marketlere yönelik gerçekleştirilen KDV denetimlerinin yanı sıra ilçe genelindeki tüm semt pazarlarında rutin olarak kontrol edildiği ifade edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ASEM'de kurulan Cumartesi (Sosyete) pazarında tüm tezgahları tek tek gezdi. Tartı aletlerinin düzenli olarak muayeneye sokulması gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşın ve esnafın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm pazar yerlerinde rutin kontrollere ve denetimlere devam edileceği bildirildi. - SAKARYA

Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi
Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi
Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi
Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi
Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi

YORUMLAR
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Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi Çarşamba'da fırınlarda denetim yapıldı Çarşamba'da fırınlarda denetim yapıldı Çarşamba'da gıda denetimi Çarşamba'da gıda denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi - Son Dakika
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