 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Senegal'de İskeleden Düşen İşçi Çaycuma'da Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal'de İskeleden Düşen İşçi Çaycuma'da Toprağa Verildi

Çaycuma ilçesinden Senegal'e çalışmaya giden 51 yaşındaki İrfan Uslu, işyerinde iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi Türkiye'ye getirilerek Çaycuma'da defnedildi. Cenazeye AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Uslu'nun yakınları katıldı.

Senegal\'de İskeleden Düşen İşçi Çaycuma\'da Toprağa Verildi
06.01.2024 - 13:08,
Abone Ol

Senegal'de çalıştığı işyerinde iskeleden düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki şahıs, memleketi Çaycuma'da toprağa verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden çalışmak için Senegal'e giden 51 yaşındaki İrfan Uslu, burada çalıştığı işyerinde iskeleden düşerek ağır yaralandı. İlk müdahalesi yapılan Uslu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uslu'nun cenazesi yapılan işlemlerinin ardından hava yolu ile Türkiye'ye gönderildi. Uslu'nun cenazesi Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde toprağa verildi.

Cenazeye, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile Uslu'nun yakınları ve sevenleri katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Türkiye, Senegal, Kaza, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Senegal'de İskeleden Düşen İşçi Çaycuma'da Toprağa Verildi - Son Dakika


13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:44:53. #1.13#
SON DAKİKA: Senegal'de İskeleden Düşen İşçi Çaycuma'da Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement