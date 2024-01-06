Senegal\'de İskeleden Düşen İşçi Çaycuma\'da Toprağa Verildi

Senegal'de çalıştığı işyerinde iskeleden düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki şahıs, memleketi Çaycuma'da toprağa verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden çalışmak için Senegal'e giden 51 yaşındaki İrfan Uslu, burada çalıştığı işyerinde iskeleden düşerek ağır yaralandı. İlk müdahalesi yapılan Uslu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uslu'nun cenazesi yapılan işlemlerinin ardından hava yolu ile Türkiye'ye gönderildi. Uslu'nun cenazesi Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde toprağa verildi.

Cenazeye, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile Uslu'nun yakınları ve sevenleri katıldı. - ZONGULDAK